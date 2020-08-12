В Украине количество инфицированных COVID-19 за сутки увеличилось до 1433
Выздоровели за сутки 752 пациента.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, по состоянию на утро 12 августа в Украине 84 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 970 летальных. 45 686 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1433 новых случая.
Всего проведено 1 214 941 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 752 пациента.
Статистика в регионах:
Винницкая область - 3043 случая;
Волынская область - 4423 случая;
Днепропетровская область - 1602 случая;
Донецкая область - 1011 случаев;
Житомирская область - 2215 случаев;
Закарпатская область - 5946 случаев;
Запорожская область - 971 случай;
Ивано-Франковская область - 6039 случаев;
Кировоградская область - 728 случаев;
г. Киев - 9869 случаев;
Киевская область - 4307 случаев;
Львовская область - 11 308 случаев;
Луганская область - 160 случаев;
Николаевская область - 744 случая;
Одесская область - 4458 случаев;
Полтавская область - 514 случаев;
Ровенская область - 7114 случаев;
Сумская область - 716 случаев;
Тернопольская область - 3413 случаев;
Харьковская область - 5169 случаев;
Херсонская область - 276 случаев;
Хмельницкая область - 1413 случаев;
Черновицкая область - 6980 случаев;
Черкасская область - 1049 случаев;
Черниговская область - 1080 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за последний месяц показатель госпитализации пациентов с COVID-19 вырос более чем на 40%. В связи с этим Министерство здравоохранения намерено увеличить количество коек с подводом кислорода.