В Украине количество инфицированных COVID-19 за сутки увеличилось до 1433

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, по состоянию на утро 12 августа в Украине 84 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 970 летальных. 45 686 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1433 новых случая.

Всего проведено 1 214 941 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 752 пациента.

Статистика в регионах:

Винницкая область - 3043 случая;

Волынская область - 4423 случая;

Днепропетровская область - 1602 случая;

Донецкая область - 1011 случаев;

Житомирская область - 2215 случаев;

Закарпатская область - 5946 случаев;

Запорожская область - 971 случай;

Ивано-Франковская область - 6039 случаев;

Кировоградская область - 728 случаев;

г. Киев - 9869 случаев;

Киевская область - 4307 случаев;

Львовская область - 11 308 случаев;

Луганская область - 160 случаев;

Николаевская область - 744 случая;

Одесская область - 4458 случаев;

Полтавская область - 514 случаев;

Ровенская область - 7114 случаев;

Сумская область - 716 случаев;

Тернопольская область - 3413 случаев;

Харьковская область - 5169 случаев;

Херсонская область - 276 случаев;

Хмельницкая область - 1413 случаев;

Черновицкая область - 6980 случаев;

Черкасская область - 1049 случаев;

Черниговская область - 1080 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за последний месяц показатель госпитализации пациентов с COVID-19 вырос более чем на 40%. В связи с этим Министерство здравоохранения намерено увеличить количество коек с подводом кислорода.