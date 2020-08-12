Comic-Con в Нью-Йорке отменён — вместо него пройдут трансляции в YouTube

Comic-Con в Нью-Йорке отменён — вместо него пройдут трансляции в YouTube

2020 год явно не благоприятствует большим мероприятиям. В этом году нью-йоркская выставка Comic-Con не состоится в традиционном формате из-за карантинных мер против COVID-19, но организатор в лице ReedPop обещает провести виртуальный аналог посредством YouTube в период с 8 по 11 октября.

Поскольку в 2020 году большинство конференций в мире закрывается из-за коронавируса, неудивительно, что к ним присоединяется NYCC. Цифровой аналог должен дать фанатам возможность не пропустить крупные новости, связанные с миром комиксов и развлечений.

Нью-йоркское шоу Comic-Con в этом году предложит трансляции, связанные с популярными вселенными вроде «Американские боги» или «Звёздный путь». Также собственные трансляции проведут команды DreamWorks Animation и Hulu. И, очевидно, это лишь верхушка айсберга. Подробности будут поступать в ближайшие недели.

New York Comic-Con Going Online Only With Live YouTube Sessions https://t.co/DZAdBCTVhZ

— Variety (@Variety) August 11, 2020

Будет интересно посмотреть, как некоторые особенности, которыми славится Comic-Con, будут перенесены в цифровой формат. Например, косплей — невероятно популярная часть этого шоу. Конечно, его будет сложно организовать, но всё же какая-то площадка для показа творений преданных фанатов может быть реализована.

Команде ReedPop предстоит решить массу организационных вопросов, чтобы виртуальный Comic-Con не прошёл незамеченным. Задача по переносу шоу в Сеть будет не из лёгких.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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