В Киеве правоохранители изъяли у мужчины 1 кг кокаина, экстази и ЛСД на сумму около 5 млн грн

Наркотические вещества задержанный хранил в автомобиле и дома, а продавал через интернет-магазин.

В Киеве правоохранители задержали жителя Киевской области по подозрению в организации системного сбыта наркотических веществ через интернет и их незаконном хранении в особо крупных размерах.

Об этом сообщает прокуратура Киева .

"В рамках реализации материалов уголовного производства при осмотре автомобиля «Инфинити», которым управлял задержанный, и по месту его жительства правоохранители изъяли около 1 кг наркотического средства кокаин, 400 таблеток экстази, 0,3 кг псилоцибинових грибов (ЛСД), 0,5 кг марихуаны и гашиша", - говорится в сообщении.

Также были обнаружены приборы для упаковки и герметизации наркотических веществ, весы, пакеты, заметки о количестве сбытых наркотиков, гаджеты, с помощью которых осуществлялась продажа запрещенных веществ через интернет-магазин, а также другие доказательства системного сбыта наркотических средств.

Изъятые во время обысков вещества направили на экспертизу. Их розничная стоимость составляет около 5 млн гривень.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Правоохранители устанавливают всех участников схемы поставок и сбыта наркотиков.

Напомним, в морском порту "Южный" в начале августа задержали рекордно большую партию кокаина из Эквадора. 54,6 кг наркотика нашли в контейнере с бананами. Кокаин был расфасован в 47 брикетов и спрятан в вентиляционных люках.

Каждый брикет имел свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному наркосиндикату. Ориентировочная стоимость изъятого "элитного" наркотика весом 56,4 кг на черном рынке может достигать более 200 млн гривен.

Это не первое задержание тяжелых наркотиков в таких объемах. В феврале и мае этого года в морском порту "Южный" пограничники Одесского отряда уже задерживали крупные партии кокаина.

В феврале в контейнере, который прибыл из Чили с грузом легковых машин, правоохранители обнаружили 31 брикет кокаина общим весом более 30 кг. Каждый из пакетов был промаркирован изображениями персонажа из известной игры "Монополия".

В мае наркотик нашли в тайниках в контейнере с эквадорскими бананами. Кокаин был расфасован в 45 брикетов. Вес брутто обнаруженного наркотика составил 53,4 кг.