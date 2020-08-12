Суд приговорил киевлянина к 13 годам лишения свободы за убийство 16-летней дочери
Суд приговорил киевлянина к 13 годам лишения свободы за убийство 16-летней дочери. Около года назад дочь сделала замечание отцу, который вернулся домой в нетрезвом состоянии. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес девочке несколько ударов в область головы, после чего связал и задушил.
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Судом объявлен обвинительный приговор 52-летнему киевлянину по факту совершения умышленного убийства собственной дочери.
Преступление произошло в сентябре 2019 года в одной из квартир по ул. Попова в Оболонском районе столицы.
Дочь сделала замечание отцу, который вернулся домой в нетрезвом состоянии. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес девочке несколько ударов в область головы, после чего связал и задушил. Девушка скончалась на месте.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый себя виновным в совершении преступления не признал.
Приговором Святошинского районного суда Киева злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к 13 годам лишения свободы.
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Фото: Pixabay; прокуратура Киева