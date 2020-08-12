Двух киевлян задержали за кражи из терминалов самообслуживания в Броварах (фото)

Двух киевлян задержали за кражи из терминалов самообслуживания в Броварах (фото)

Двух киевлян задержали за кражи из терминалов самообслуживания в Броварах. Преступный “заработок” киевлян, один из которых уже имел проблемы с законом, составил более 75 тыс. гривен. Сейчас воры задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит лишение свободы до шести лет.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области. 

Так, на территории Броваров произошли две кражи денег из терминалов для пополнения счета. Злоумышленники ночью взламывали оборудования, откуда похищали “кассеты” с наличными.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, отработки камер видеонаблюдения работники Броварского отдела полиции вышли на след воров. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения полиции Киевщины воров задержали по месту их проживания.

Ими оказались двое жителей Киева, 30-ти и 35-летнего возраста, младший уже имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений.

При проведении санкционированных обысков по месту жительства воров работники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства: украденные “кассеты” из терминалов, наличные, орудия взлома. Также полицейские изъяли автомобиль Chevrolet Lacetti, на котором мужчины совершали преступления.

По фактам краж открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Работники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меры пресечения мужчинам выберет суд.

Как сообщала KV, в начале июля полиция Киевщины оперативно задержала двух мужчин за разбойное нападение на таксиста в Буче. Нападавшие пытались завладеть автомобилем таксиста, потом начали его душить и забрали у мужчины деньги и имущество. Нападавшие задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, до избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Фото: Областная полиция


Сергей Албул, КиевВласть

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