Количество госпитализированных с коронавирусом выросло более чем на 40% за месяц, - Степанов

Минздрав намерен увеличить количество коек с подводом кислорода.

Количество госпитализированных с коронавирусом выросло более чем на 40% за месяц, - Степанов
Фото: facebook/ Максим Степанов

За последний месяц показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 вырос более чем на 40 процентов. В связи с этим Министерство здравоохранения намерено увеличить количество коек с подводом кислорода.

Об этом на брифинге 11 августа заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Растет число людей, нуждающихся в госпитализации. По состоянию на утро вторника в стационарные отделения госпитализированы 5 549 человек, месяц назад количество госпитализированных было 3 912 человек", - сказал министр.

По словам Степанова, государство пытается обеспечить соответствующим оборудованием все медучреждения. Так, количество коек, которые обеспечены централизованным кислородом, увеличили почти на 2,5 тыс.

"Вчера на комиссии ТЭБ и ЧС я предложил поручить председателям ОГА существенно увеличить количество коек с подводом кислорода и довести этот показатель до 80% от общего количества", - отметил глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на утро 11 августа в Украине зафиксировано 83 115 инфицированных коронавирусом. 36230 человек болеют COVID-19, 44934 пациента выздоровели, 1951 - умер.

За прошедшие сутки 10 августа лабораторно подтвердили 1158 новых случаев COVID-19. 9 августа было зафиксировано 1 199 новых инфицированных коронавирусом.

До этого в стране шесть дней подряд количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом росло, при этом в четыре последних дня были зафиксированы антирекорды по количеству новых случаев.

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