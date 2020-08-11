В Украине за сутки выявили 1158 новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 11 августа в Украине всего зафиксировано 83115 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1951 летальных, 44934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1158 новых случаев.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины.

“Всего проведено 1195561 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 575 пациентов”, – говорится в сообщении.

В частности, в Киеве выявили всего 9687 случаев коронавируса, в Киевской области – 4239 случаев.

Отмечается, что по состоянию на утро 11 августа 2020 года в Центр поступило 1537 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 138695 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, что по состоянию на утро 10 августа за сутки в Украине было зафиксировано 1008 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки выписаны 387 пациентов. Количество выявленных носителей коронавируса в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек.

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