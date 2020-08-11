Владелица разрушенной взрывом газа квартиры на Позняках возмутилась счету за коммуналку

Владелица разрушенной взрывом газа квартиры на Позняках возмутилась счету за коммуналку

Владелица квартиры, которую в конце июня на Позняках уничтожил взрыв газа, возмутилась присланному счету за коммуналку. За июль, когда квартиры уже по сути не существовало, было начислено более тысячи гривен коммуналки. 

Об этом KV стало известно из сообщения педагога Оксаны Ходорич, владелицы уничтоженной взрывом газа двухкомнатной квартиры № 236 на улице Крушельницкой, 1/5. 

“Счет за разрушенную квартиру за июль 2020 (взрыв произошел 21.06.2020). Интересно, на каком основании, готова жить в той квартире, раз за нее должна платить”, – написала Оксана Ходорич.

Согласно приведенным ее данным, за коммуналку в июле ей начислили 1193,09 гривны. 

Как сообщала KV, утром 21 июня в Киеве в одном из жилых домов на столичных Позняках прогремел взрыв. Дом был сильно поврежден, части стен и конструкций здания обрушились. Разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6 и 7 этажей. Позже стало известно о нескольких погибших.

Отметим, недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дом на Позняках, в котором недавно произошел взрыв, будет демонтирован. Для этого уже разрабатывается специальный проект. Также столичный градоначальник сообщил, что обследование соседних секций и соседнего дома не выявило в них повреждений и жителям позволили вернуться в свои квартиры.

Ранее KV сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский передал семьям пострадавших от взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве сертификаты на новые квартиры.

Также KV писала, что столичные власти приняли решение о предоставлении материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где 21 июня произошел взрыв. Сумма выплат составит от 50 тыс. гривен для пострадавших семей до 100 тысяч гривен за каждого погибшего. 

Напомним, 23 июня сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме по ул. Крушельницкой 1/5 в столице. Всего из-под завалов достали тела пятерых погибших.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве


Сергей Албул, КиевВласть

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