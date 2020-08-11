Владелица разрушенной взрывом газа квартиры на Позняках возмутилась счету за коммуналку
Владелица квартиры, которую в конце июня на Позняках уничтожил взрыв газа, возмутилась присланному счету за коммуналку. За июль, когда квартиры уже по сути не существовало, было начислено более тысячи гривен коммуналки.
Об этом
“Счет за разрушенную квартиру за июль 2020 (взрыв произошел 21.06.2020). Интересно, на каком основании, готова жить в той квартире, раз за нее должна платить”, – написала Оксана Ходорич.
Согласно приведенным ее данным, за коммуналку в июле ей начислили 1193,09 гривны.
Как сообщала
Отметим, недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дом на Позняках, в котором недавно произошел взрыв, будет демонтирован. Для этого уже разрабатывается специальный проект. Также столичный градоначальник сообщил, что обследование соседних секций и соседнего дома не выявило в них повреждений и жителям позволили вернуться в свои квартиры.
Ранее
Также
Напомним, 23 июня сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме по ул. Крушельницкой 1/5 в столице. Всего из-под завалов достали тела пятерых погибших.
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве