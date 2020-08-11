Испанский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом и вынужден отмечать 60-летний юбилей в самоизоляции.

Об этом Бандерас сообщил в фейсбуке.

"Хочу публично заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свой 60-й день рождения на карантине, поскольку получил положительный тест на COVID-19", - написал он.

Актер добавил, что чувствует себя "относительно хорошо".

"Просто немного больше устал, чем обычно, но уверен, что восстановлюсь как можно быстрее. Следование советам врачей, надеюсь, даст мне возможность побороть инфекционный процесс, от которого страдаю и который влияет на столь многих людей на всей планете", - пояснил актер.

Бандерас намерен воспользоваться изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать создавать планы, "наполняя смыслом мои 60 лет, которые я встретил с желанием и энтузиазмом".