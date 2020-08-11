В Яготине задержали подростка по подозрению в убийстве 12-летней девочки (фото)

В Яготине Киевской области правоохранители задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 12-летней девочки. Ее тело с синяками на шее нашли возле водоема.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

Полиция Киевщины ранее проводила мероприятия по розыску пропавшей 12-летней жительницы Яготина, которая исчезла в ночь на 10 августа. Сообщение в полицию о ее исчезновении поступило от отца в 4 часа утра.

Полицейские сразу развернули масштабные поиски, был поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции. Также в поисках были задействованы руководство Главного управления полиции Киевщины, ювенальные полицейские, работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, кинологи, бойцы Национальной гвардии Украины, Отдел аэроподдержки управления мониторинга и аналитического обеспечения Департамента патрульной полиции НПУ и общественность.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.

По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Работники полиции устанавливают причины совершения тяжкого преступления.

Фото: Областная полиция