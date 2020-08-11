Вторая волна коронавируса началась в Германии и ожидается в еще трех странах Европы

Немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше , Франции и Нидерландах.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

"Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 в день", - подчеркивается в сообщении.

Президент Владимир Зеленский уверен, что необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина.

"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в «красной» зоне, а другие – в «зеленой»", - подчеркнул глава государства.

Напоминаем, что новые правила карантина действуют в Украине с 1 августа. Зеленая зона предполагает нахождение в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий при условии не более 1 человека на 5 квадратных метров; работу кинотеатров с заполненностью на 50%; перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.

Для желтой зоны (+ ограничения зеленой) запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне (+ ограничения желтой) запрещается деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой): запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Ранее президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю мобилизовать правительство, чтобы избежать второй волны эпидемии. В частности, провести комплексную оценку готовности больниц, обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Кабинет министров на внеочередном заседании 8 августа утвердил план действий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.