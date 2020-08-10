В Киеве за сутки обнаружили 66 новых случаев COVID-19

На сегодня в столице уже 9 564 подтвержденных случая заболевания.

В Киеве за сутки обнаружили 66 новых случаев COVID-19
Фото: kyivcity.gov.ua

За минувшие сутки количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 66 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 9 564 подтвержденных случая заболевания.

Больше всего случаев обнаружили в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и в Деснянском - 9 случаев.

Среди больных: 40 женщин в возрасте от 19 до 81 года и две девочки 2 и 15 лет, а также 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет и 4-летний мальчик.

В больницы были госпитализированы 11 пациентов. Остальные - на самоизоляции под контролем врачей.

"Вирус не отступает, поэтому будьте осторожны! Берегите себя!" - отметил Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1008 случаев COVID-19. Больше всего - во Львовской области, где начали открывать вторую волну больниц для больных коронавирусом.

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