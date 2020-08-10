Львовщина открывает вторую волну больниц для больных COVID-19

В области растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Львовщина открывает вторую волну больниц для больных COVID-19
Опорна по ковід 8-а міська клінічна лікарня м.Львова
Фото: facebook/КНП 8-а міська клінічна лікарня м.Львова

Загруженность коек в медучреждениях первой волны на Львовщине превышает 50%, поэтому в области открываются медучреждения второй волны для больных COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"Растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Львовская область перешла порог 50% загруженности коек медучреждений первой волны. Мы начали открывать больницы второй волны", - сказал он.

Степанов также отметил, что Минздрав продолжает наращивать мощности в борьбе с COVID-19.

"Мы продолжаем наращивать мощности. Тестирование увеличилось с 200 в день в апреле до более 15 тыс. сейчас. В больницах второй волны есть 10,237 тыс., из них 851 реанимационных коек, 1,442 тыс. аппаратов ИВЛ. Мы существенно увеличили количество аппаратов ИВЛ, более 800 дополнительно установили. Увеличили количество коек с кислородом. Увеличиваем количество закупок средств индивидуальной защиты. Для этого используем ресурсы госбюджета, а также закупку по программе Всемирного банка совместно с Минздравом 1,2 млн тест-систем и оборудование для лабцентров", - добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1008 случаев COVID-19. Больше всего - в Львовской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Под Киевом второй день продолжаются поиски сбежавшей рысиПод Киевом второй день продолжаются поиски сбежавшей рыси
В селе Литвиновка Вышгородского района Киевщины мужчина устроил стрельбу на улице В селе Литвиновка Вышгородского района Киевщины мужчина устроил стрельбу на улице
Вследствие взрыва в Бейруте погиб 32-летний украинецВследствие взрыва в Бейруте погиб 32-летний украинец
В Полтаве на строительстве многоэтажки обрушились лесаВ Полтаве на строительстве многоэтажки обрушились леса
Во Львове мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центреВо Львове мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в столичном регионе умерли четверо больных COVID-19За сутки в столичном регионе умерли четверо больных COVID-19
В Украине зафиксированы сразу два суточных антирекорда с начала пандемии COVID-19В Украине зафиксированы сразу два суточных антирекорда с начала пандемии COVID-19
В “Киевхлебе” зарегистрировали вспышку COVID-19В “Киевхлебе” зарегистрировали вспышку COVID-19
Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки коронавирусаХерсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки коронавируса
В Киеве за сутки обнаружили 150 новых случаев COVID-19В Киеве за сутки обнаружили 150 новых случаев COVID-19
Каждые 15 секунд в мире умирает один пациент с COVID-19 - ReutersКаждые 15 секунд в мире умирает один пациент с COVID-19 - Reuters
Суточная заболеваемость COVID-19 в Украине достигла рекордной отметкиСуточная заболеваемость COVID-19 в Украине достигла рекордной отметки
В Ивано-Франковске заполнены больницы, мест в реанимации нет, - представитель горсоветаВ Ивано-Франковске заполнены больницы, мест в реанимации нет, - представитель горсовета
В Киеве за сутки умерли трое больных COVID-19В Киеве за сутки умерли трое больных COVID-19
За сутки в Киеве заболели COVID-19 еще 108 человекЗа сутки в Киеве заболели COVID-19 еще 108 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости