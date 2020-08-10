Коронавирус в Украине не отступает: количество заболевших за сутки превышает 1000 человек

Коронавирус не отступает: названы регионы с рекордным числом зараженных за сутки - заболевших больше тысячи

В Украине за последние сутки зафиксировано 1008 новых случаев COVID-19, что на 191 меньше, чем днем ранее. При этом, нельзя сказать, что статистика заболеваемости в стране улучшается. Уже на протяжение двух недель ежедневно в стране фиксируется более 1000 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране достигло 81 957 человек, выздоровели 44 359 украинцев.

Согласно статистике Минздрава, больше всего новых случаев за сутки зарегистрировано во Львовской области (+130), Ивано-Франковской (+121), Харьковской (+117) и Черновецкой (+108) областях.

Далее рейтинг областей выглядит таким образом:

  • Закарпатская область — 5809
  • Ивано-Франковская область — 5797
  • Харьковская область – 4901
  • Волынская область – 4327
  • Одесская область – 4230
  • Киевская область — 4197
  • Тернопольская область — 3324
  • Винницкая область — 2985
  • Житомирская область — 2154
  • Днепропетровская область — 1571
  • Хмельницкая область — 1368
  • Черкасская область — 1036
  • Черниговская область – 1024
  • Донецкая область — 976
  • Запорожская область — 953
  • Кировоградская область — 724
  • Николаевская область — 716
  • Сумская область — 699
  • Полтавская область — 497
  • Херсонская область — 269
  • Луганская область — 155
Коронавирус не отступает: названы регионы с рекордным числом зараженных за сутки - заболевших больше тысячи

В Черновицкой области второй день подряд более сотни больных, и если на протяжение нескольких дней такая тенденция сохранится, то область попадет в "красную" зону. Сейчас регион находится в "оранжевой" зоне.

В понедельник, 10 августа, в "красную" зону по уровню распространения коронавируса в Украине попал Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой областей. В пятницу, 7 августа, Луцк и Тернополь вышли из "красной" зоны, так как показатели заболеваемости в этих городах на протяжение пяти дней оставались в границах нормы. Сейчас Луцк – в "оранжевой" зоне, а Тернополь – в "зеленой". В "желтую" зону попали города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно.

Ранее сообщалось, как украинские школы готовятся к 1 сентября в условиях карантина, и какие требования МОН выставило учителям и ученикам.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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