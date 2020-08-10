Коронавирус в Украине не отступает: количество заболевших за сутки превышает 1000 человек
В Украине за последние сутки зафиксировано 1008 новых случаев COVID-19, что на 191 меньше, чем днем ранее. При этом, нельзя сказать, что статистика заболеваемости в стране улучшается. Уже на протяжение двух недель ежедневно в стране фиксируется более 1000 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране достигло 81 957 человек, выздоровели 44 359 украинцев.
Согласно статистике Минздрава, больше всего новых случаев за сутки зарегистрировано во Львовской области (+130), Ивано-Франковской (+121), Харьковской (+117) и Черновецкой (+108) областях.
Далее рейтинг областей выглядит таким образом:
- Закарпатская область — 5809
- Ивано-Франковская область — 5797
- Харьковская область – 4901
- Волынская область – 4327
- Одесская область – 4230
- Киевская область — 4197
- Тернопольская область — 3324
- Винницкая область — 2985
- Житомирская область — 2154
- Днепропетровская область — 1571
- Хмельницкая область — 1368
- Черкасская область — 1036
- Черниговская область – 1024
- Донецкая область — 976
- Запорожская область — 953
- Кировоградская область — 724
- Николаевская область — 716
- Сумская область — 699
- Полтавская область — 497
- Херсонская область — 269
- Луганская область — 155
В Черновицкой области второй день подряд более сотни больных, и если на протяжение нескольких дней такая тенденция сохранится, то область попадет в "красную" зону. Сейчас регион находится в "оранжевой" зоне.
В понедельник, 10 августа, в "красную" зону по уровню распространения коронавируса в Украине попал Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой областей. В пятницу, 7 августа, Луцк и Тернополь вышли из "красной" зоны, так как показатели заболеваемости в этих городах на протяжение пяти дней оставались в границах нормы. Сейчас Луцк – в "оранжевой" зоне, а Тернополь – в "зеленой". В "желтую" зону попали города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно.
Ранее сообщалось, как украинские школы готовятся к 1 сентября в условиях карантина, и какие требования МОН выставило учителям и ученикам.