Коронавирус в Украине не отступает: количество заболевших за сутки превышает 1000 человек

В Украине за последние сутки зафиксировано 1008 новых случаев COVID-19, что на 191 меньше, чем днем ранее. При этом, нельзя сказать, что статистика заболеваемости в стране улучшается. Уже на протяжение двух недель ежедневно в стране фиксируется более 1000 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране достигло 81 957 человек, выздоровели 44 359 украинцев.

Согласно статистике Минздрава, больше всего новых случаев за сутки зарегистрировано во Львовской области (+130), Ивано-Франковской (+121), Харьковской (+117) и Черновецкой (+108) областях.

Далее рейтинг областей выглядит таким образом:

Закарпатская область — 5809

Ивано-Франковская область — 5797

Харьковская область – 4901

Волынская область – 4327

Одесская область – 4230

Киевская область — 4197

Тернопольская область — 3324

Винницкая область — 2985

Житомирская область — 2154

Днепропетровская область — 1571

Хмельницкая область — 1368

Черкасская область — 1036

Черниговская область – 1024

Донецкая область — 976

Запорожская область — 953

Кировоградская область — 724

Николаевская область — 716

Сумская область — 699

Полтавская область — 497

Херсонская область — 269

Луганская область — 155

В Черновицкой области второй день подряд более сотни больных, и если на протяжение нескольких дней такая тенденция сохранится, то область попадет в "красную" зону. Сейчас регион находится в "оранжевой" зоне.

В понедельник, 10 августа, в "красную" зону по уровню распространения коронавируса в Украине попал Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой областей. В пятницу, 7 августа, Луцк и Тернополь вышли из "красной" зоны, так как показатели заболеваемости в этих городах на протяжение пяти дней оставались в границах нормы. Сейчас Луцк – в "оранжевой" зоне, а Тернополь – в "зеленой". В "желтую" зону попали города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно.

Ранее сообщалось, как украинские школы готовятся к 1 сентября в условиях карантина, и какие требования МОН выставило учителям и ученикам.