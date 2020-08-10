Вследствие взрыва в Бейруте погиб 32-летний украинец

В момент взрыва он вышел из офиса.

Вследствие взрыва в Бейруте погиб 32-летний украинец
Вільям Азар
Фото: facebook.com/ihor.ostash

Вследствие взрыва в Бейруте погиб украинец Вильям Азар. Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ на своей странице в Фейсбук.

"Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Вильяма Азара. Его мать - киевлянка Наталия Азар", - написал посол.

Мужчине было 32 года.

"Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой", - сообщил дипломат.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Грибоподобное облако было видно за десятки километров от места трагедии.

По предварительной версии, причина взрыва - попадание искры во время сварки дверей ангара. В самом ангаре размещалось более 2700 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра).

Как позже выяснилось, вещество было конфисковано с корабля, принадлежавшему роSSийскому бизнесмену, который проживает на Кипре - Игорю Гречушкину (Хабаровск). Судно должно было следовать по маршруту из Батуми (под флагом Молдовы) в Бейру (Мозамбик).

В результате разрушений более 300 тысяч жителей столицы Ливана остались без домов. Погибло 158 человек, среди них - жена посла Нидерландов. Шесть тысяч человек получили ранения, еще 60 считаются пропавшими без вести.

Губернатор Бейрута заявил, что убытки от взрыва в порту могут достигнуть 15 миллиардов долларов.



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