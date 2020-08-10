Количество инфицированных коронавирусом в США превысило 5 млн

В мире подтверждено почти 20 млн случаев заражения.

В Соединенных Штатах Америки с начала эпидемии коронавируса болезнь подтвердили у более чем 5 миллионов человек. Это наибольший показатель в мире, свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

По состоянию на 9 августа в США зарегистрировали 5,1 млн случаев COVID-19. Таким образом, на Штаты приходится чуть больше четверти всех подтвержденных в мире случаев заражения.

Штат Нью-Йорк, который долгое время находился на первом месте по количеству больных, переместился на четвертое место (424,9 тыс. инфицированных). Теперь лидируют штаты Калифорния (555,3 тыс.), Флорида (526,7 тыс.) и Техас (500,2 тыс.).

Более 100 тыс. больных также зарегистрировано в Джорджии, Иллинойсе, Нью-Джерси, Аризоне, Северной Каролине, Луизиане, Пенсильвании, Массачусетсе, Теннеси и Алабаме.

От COVID-19 в США умерли 162 тысячи человек.

В мире коронавирус выявили почти у 20 млн людей. От осложнений умерли 729 тысяч пациентов. 12,7 млн людей выздоровели.

На втором месте после США по количеству инфицированных находится Бразилия (3 млн инфицированных), число жертв в стране превысило 100 тысяч. На третьем месмте - Индия (2,1 млн случаев), на четвертом - РоSSия (882 тысячи случаев), на пятом - Южная Африка (553 тысячи случаев).

В Украине количество тех, кто заразился коронавирусом, превысило 80 тысяч.

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