В Харьковской области из-за взрыва артснаряда времен Второй мировой погиб человек

Вследствие взрыва потерпевшему оторвало ноги и руку.

В Харьковской области из-за взрыва артснаряда времен Второй мировой погиб человек
Фото: Національна поліція

В Харьковской области из-за взрыва артснаряда времен Второй мировой погиб 39-летний мужчина. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел в селе Семеновка около 14:25 в субботу, 8 августа.

"Во дворе 39-летний мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Жена потерпевшего сразу вызвала скорую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Потерпевшего с травматической ампутацией ног и левой руки доставили в харьковскую больницу. Однако медикам не удалось спасти человеку жизнь.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Одесской области "черный копатель" подорвался на снаряде времен Второй мировой войны.

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