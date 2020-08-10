В центре Киева нашли взрывное устройство
Сообщение о подозрительном предмете поступило в службу 102 в воскресенье утром.
В центре Киева на улице Большой Васильковской обезвредили взрывное устройство. Об этом информирует патрульная полиция столицы.
Сообщение о подозрительном предмете поступило в службу 102 в воскресенье около 6 часов утра.
Прибыв на место вызова, инспекторы обнаружили на ограде подозрительный предмет: мобильный телефон, обмотанный проводами.
"Патрульные немедленно вызвали на место события взрывотехников и следственно-оперативную группу. Огородили прилегающую территорию и обеспечили ограничение граждан к находке", - говорится в сообщении.
Взрывотехники обезвредили устройство. Его происхождение устанавливают эксперты и следственно-оперативная группа.
Напомним, 3 августа в центре Киева мужчина угрожал взрывом в банке в середине бизнес-центра "Леонардо". Его задержали сотрудники СБУ. Мужчина является гражданином Узбекистана, он находился на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения". Со временем МВД сообщило, что взрывчатки у него не было.