В центре Киева нашли взрывное устройство

Сообщение о подозрительном предмете поступило в службу 102 в воскресенье утром.

Фото: Патрульная полиция Киева

В центре Киева на улице Большой Васильковской обезвредили взрывное устройство. Об этом информирует патрульная полиция столицы.

Сообщение о подозрительном предмете поступило в службу 102 в воскресенье около 6 часов утра.

Прибыв на место вызова, инспекторы обнаружили на ограде подозрительный предмет: мобильный телефон, обмотанный проводами.

"Патрульные немедленно вызвали на место события взрывотехников и следственно-оперативную группу. Огородили прилегающую территорию и обеспечили ограничение граждан к находке", - говорится в сообщении.

Взрывотехники обезвредили устройство. Его происхождение устанавливают эксперты и следственно-оперативная группа.

Фото: Патрульная полиция Киеваі

Фото: Патрульная полиция Киева