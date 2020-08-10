Полиция напоминает о правилах обращения с оружием в связи с началом сезона охоты на Киевщине

Полиция напоминает о правилах обращения с оружием в связи с началом сезона охоты на Киевщине

Вчера, 8 августа, в Киевской области начался сезон охоты на пернатую дичь, который продлится до конца октября 2020 года. Работники полиции предупреждают охотников о необходимости быть осторожными при обращении с оружием и напоминают действующие ограничения во время охоты.

Об этом KV стал оизвестно из сообщения пресс-службы ГУ Н ацполиции в Киевской области.

Для охоты на птиц охотники должны иметь при себе: 

государственное удостоверение охотника; 

ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины; 

разрешение на добычу охотничьих животных (лицензия, отстрельная карта пользователя охотничьих угодий) и соответствующее разрешение на право пользования огнестрельным охотничьим оружием.

Кроме того, если охота осуществляется на воде, то обязательно нужно иметь при себе все документы на плавсредство и на право управления им.

В полиции напомнили, что нельзя охотиться ближе 200 метров от жилых зданий, в темное время суток (через час после захода солнца и за час до его восхода), и в состоянии алкогольного опьянения.

За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность. 

Также в соответствии со ст. 248 (Незаконная охота) Уголовного кодекса Украины определено наказание в виде штрафа от 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан до ограничения свободы или лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, с 15 июля в Киевской области начнет действовать запрет на вылов раков в рыбохозяйственных водных объектах в зоне деятельности Киевского рыбоохранного патруля. Как запланировано, он продлится до 1 сентября.

Фото: habr.com

 


Александр Кравченко, КиевВласть

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