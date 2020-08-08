В художественном музее в Киеве обвалилась часть портика

В Национальном художественном музее обвалилась часть портика. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

По его словам, министерство уже готовит документы для выделения средств на ремонт из резерва Кабмина.

"Общая сумма проекта ремонтно-реставрационных работ Национального художественного музея составляет 68 млн грн. До конца года необходимо выделить 30 млн грн. Среди первоочередных работ: ремонт портика, который разрушается, установление лесов и скульптурная группа «Аполлон и музы»", - написал Ткаченко на своей странице в фейсбук.

Министр пообещал запустить процедуру оформления средств с понедельника, 10 августа.

Посещение музея временно приостановлено.