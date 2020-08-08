В Винницкой области из ревности муж облили жену спиртом и поджег
Женщина получила ожоги 80% тела.
В Винницкой области полиция задержала 49-летнего мужчину, который из ревности облил жену спиртом и поджег. Об этом сообщили в областной полиции.
Инцидент произошел в Калиновке. В полицию в ночь на 8 августа позвонили медики.
"Во время празднования дня рождения жены между супругами на почве ревности произошел конфликт. Муж взял со стола бутылку спирта, облил жену и поджег. В момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
48-летнюю потерпевшую в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела госпитализировали.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
Уголовное производство открыто по ч.3 ст. 15, ч.1 ст.115 УКУ (покушение на умышленное убийство). Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 3 августа полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь - Киев".