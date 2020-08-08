Нацполиция назвала регионы, в которых чаще всего нарушают карантин

В Национальной полиции назвали регионы, в которых обнаружено больше всего нарушений карантина. Это Днепропетровская область и Киев , а также Харьковская, Львовская и Одесская области. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает сайт ведомства.

С начала введения карантина полицейские составили 21 628 административных протоколов, связанных с нарушением карантинных мер.

"Мы надеемся на понимание граждан о необходимости соблюдения ограничительных условий карантина. Если человек впервые нарушает противоэпидемические меры и сразу же устраняет недостатки, то соответственно с таким человеком полицейские проводят профилактическую беседу и не составляют административный протокол", - рассказал Фацевич.

Чаще всего системные нарушения правоохранители фиксируют на предприятиях.

Напомним, санкция ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина) предусматривает наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов (17 до 34 тыс. грн) для граждан и от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов (34 до 170 тыс. грн) для должностных лиц.

Несоблюдение карантинных правил, по мнению Министерства здравоохранения, привело ко второй волне эпидемии коронавируса в Украине.