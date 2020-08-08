За сутки в столичном регионе умерли четверо больных COVID-19

За сутки в Киеве выявили еще в 200 носителей коронавируса, три человека умерли. В Киевской области за сутки обнаружили 70 новых случаев заболевания, один человек умер.

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество больных коронавирусом в столице и в дальнейшем увеличивается. Еще у 200 жителей Киева обнаружили вирус за прошедшие сутки. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 145 киевлян. На сегодня в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что среди заболевших 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет. И 7 девочек от 2 до 17 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет. И четверо мальчиков от 4 до 16 лет.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 17 пациентов. За минувшие сутки выздоровели 42 человека. Всего коронавирус преодолели 3205 жителей Киева .

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы Киевской облгосадминистрации (КОГА), в Киевской области по состоянию на утро 8 августа 2020 было официально подтверждено 4128 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 363 детей и у 620 медицинских работников.

Отмечается, что за сутки подтверждено 70 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 5 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Из них 3 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 67 человек в самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 735 больных, на самоизоляции (под наблюдением) – 3393 человека.

Выздоровели всего 2920 человек, из них 250 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет. Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 68 больных с подтвержденным COVID-19, один человек умер за последние сутки.

Напомним, что в Киеве 7 августа зафиксировали новые вспышки коронавирусной болезни COVID-19. В частности, на предприятии “Киевхлеб”. У нескольких десятков сотрудников пекарни обнаружили коронавирусную болезнь. Цех-пекарню закрыли на карантин.