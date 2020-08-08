За сутки в столичном регионе умерли четверо больных COVID-19
За сутки в Киеве выявили еще в 200 носителей коронавируса, три человека умерли. В Киевской области за сутки обнаружили 70 новых случаев заболевания, один человек умер.
Как стало известно
“Количество больных коронавирусом в столице и в дальнейшем увеличивается. Еще у 200 жителей Киева обнаружили вирус за прошедшие сутки. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 145 киевлян. На сегодня в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Отмечается, что среди заболевших 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет. И 7 девочек от 2 до 17 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет. И четверо мальчиков от 4 до 16 лет.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 17 пациентов. За минувшие сутки выздоровели 42 человека. Всего коронавирус преодолели 3205 жителей Киева.
Как стало известно
Отмечается, что за сутки подтверждено 70 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 5 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Из них 3 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 67 человек в самоизоляции (под наблюдением).
За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 735 больных, на самоизоляции (под наблюдением) – 3393 человека.
Выздоровели всего 2920 человек, из них 250 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет. Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 68 больных с подтвержденным COVID-19, один человек умер за последние сутки.
Напомним, что в Киеве 7 августа зафиксировали новые вспышки коронавирусной болезни COVID-19. В частности, на предприятии “Киевхлеб”. У нескольких десятков сотрудников пекарни обнаружили коронавирусную болезнь. Цех-пекарню закрыли на карантин.
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