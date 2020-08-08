В Киеве зафиксировали самый высокий суточный прирост количества заболевших с начала пандемии

В Киеве зарегистрировали рекордный суточный прирост количества заболевших с начала пандемии. 7 августа ковид-19 обнаружили у 200 киевлян. Это самый высокий показатель среди всех регионов.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

"Заболели 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет, семь девочек от 2 до 17 лет и четыре мальчика от 4 до 16 лет", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 29. В Днепровском - 28, в Деснянском - 24. В Оболонском и Святошинском районах - по 23 случая.

В результате коронавирусной болезни за последние сутки умерли трое киевлян, с начала эпидемии в столице зарегистрировано 145 смертей вследствие ковид-19.

Напомним, 6 августа Киев установил очередной антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом. Болезнь обнаружили у 186 человек.

Столица находится на втором месте после Львовской области по количеству инфицированных. Вирус в Киеве подхватили 9 378 человек, сейчас болеют 6 028 человек.

Ситуация с коронавирусом ухудшается по всей Украине - четвертый день подряд регистрируют рекордное увеличение количества больных.