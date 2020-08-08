В селе Литвиновка Вышгородского района Киевщины мужчина устроил стрельбу на улице

В селе Литвиновка Вышгородского района Киевщины мужчина устроил стрельбу на улице (фото)

По факту стрельбы, которую устроил житель Киевщины среди села, полиция открыла уголовное производство. Стрелявшим оказался 44-летний житель села Тарасовщина. Он признался полицейским, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым. Стрелял в небо, пострадавших нет.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице ГУ Нацполиции Киевской области.

Известно, что сообщение о стрельбе, которую устроил водитель автомобиля в селе Литвиновка Вышгородского района поступило в полицию 7 августа около 3 часов ночи.

Отмечается, что при проведении обыска правоохранители в салоне автомобиля и по месту жительства нарушителя обнаружили револьвер под патрон “Флобер”, газовый пистолет, патроны различного калибра и гильзы. Изъятое направлено на проведение экспертиз. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что в Обухове Киевской области водитель автомобиля устроил стрельбу из травматического пистолет около остановки транспорта, после чего скрылся. В результате стрельбы девушка получила непроникающуе травму грудной клетки. Полицейские задержали стрелявшего в Киеве.

Фото: Facebook-страница ГУ Нацполиции Киевской области


Ольга Марийко, КиевВласть

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