Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю компании за нелегальный вывоз медотходов на полигон под Киевом

Среди отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений Киева.

Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю компании за нелегальный вывоз медотходов на полигон под Киевом
Фото: gp.gov.ua

Коммерческому директору компании, которая специализируется на утилизации отходов, сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, которое заведомо могло повлечь распространение этих заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений Киева, в том числе - из инфекционных отделений.

Правоохранителями задокументирован факт вывоза указанных отходов грузовым автомобилем на один из таких полигонов в Киевской области.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Напомним, в апреле сообщалось, что в Киеве откроют 10 пунктов приема медицинских отходов от населения.

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