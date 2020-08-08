Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю компании за нелегальный вывоз медотходов на полигон под Киевом
Среди отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений Киева.
Коммерческому директору компании, которая специализируется на утилизации отходов, сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, которое заведомо могло повлечь распространение этих заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины).
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.
Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений Киева, в том числе - из инфекционных отделений.
Правоохранителями задокументирован факт вывоза указанных отходов грузовым автомобилем на один из таких полигонов в Киевской области.
Напомним, в апреле сообщалось, что в Киеве откроют 10 пунктов приема медицинских отходов от населения.