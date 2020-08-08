В Одессе правоохранители ликвидировали подпольное казино, в которое пускали в масках по предварительной записи

Во время обыска следователи изъяли более 70 единиц компьютерной техники и другое оборудование.

В Одессе правоохранители ликвидировали подпольное казино, в которое пускали в масках по предварительной записи
Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе правоохранители ликвидировали подпольное казино, в которое пускали в масках по предварительной записи.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"С целью конспирации вход клиентов в клуб, находившийся в Приморском районе, осуществлялся по предварительному звонку со специальным паролем. На момент приезда правоохранителей в помещении для игр находилось около 50 посетителей", - отмечается в сообщении.

Выявили незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса и задокументировали ее сотрудники Шевченковского отделения полиции с привлечением батальона полиции особого назначения.

Во время обыска следователи изъяли более 70 единиц компьютерной техники и другое оборудование.

По словам начальника территориального отделения полиции Владимира Титомира, пока следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках производства, начатого по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса, и устанавливают организаторов игорного бизнеса.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, 21 июля Верховная Рада разблокировала подписание закона о легализации игорного бизнеса.

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