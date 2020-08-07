В Украине за полгода на 40% возросло количество сообщений о домашнем насилии

В полицию поступило более 100 тысяч обращений.

В Украине за полгода количество сообщений о домашнем насилии увеличилось на 40%. При этом в период карантина в полиции не фиксировали значительного увеличения сообщений.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает "РБК-Украина".

Она отметила, что за шесть месяцев 2020 года в полицию поступило более 100 тысяч сообщений о домашнем насилии.

"В период карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку люди оказались несколько в закрытом помещении и в постоянном пребывании дома. Несмотря на это, Национальная полиция не фиксировала таких резких увеличений вызовов на линию "102" относительно домашнего насилия в период карантина", - отметила Павличенко.

По ее словам, увеличение сообщений о домашнем насилии связано с тем, что люди стали больше знать и лучше реагировать на проявления насилия.

Напомним, за один лишь январь 2020 года только на территории Киева было зарегистрировано более 3 тыс. обращений о домашнем насилии.

В феврале в Украине запустили в тестовом режиме горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Полиция также анонсировала запуск групп реагирования по всей Украине.