В Украине зафиксированы сразу два суточных антирекорда с начала пандемии COVID-19

За прошедшие сутки в Украине обнаружили самое большое с начала пандемии количество новых случаев коронавирусной болезни. 6 августа COVID-19 подтвердили у 1453 человек. Также зафиксировано 33 связанные с коронавирусом смерти, что тоже является самым высоким показателем с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро пятницы, 7 августа.

Больше всего новых случаев в Киеве (186), Одесской (156), Львовской (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131), Ровенской (100) областях.

За минувшие сутки от коронавирусной болезни на Львовщине умерли 11 человек. 4 летальных случая зафиксированы на Закарпатье, по 3 - в Одесской и Херсонской областях. По 2 связанные с ковидом смерти в сутки - в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Кировоградской областях. Летальные случаи зафиксированы также в Волынской, Винницкой, Тернопольской, Николаевской, Сумской областях.

Всего в Украине 78 261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 852 летальных, 43 055 пациентов преодолели коронавирусную болезнь.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2932 случая;

Волынская область - 4162 случая;

Днепропетровская область - 1508 случаев;

Донецкая область - 945 случаев;

Житомирская область - 2064 случая;

Закарпатская область - 5615 случаев;

Запорожская область - 895 случаев;

Ивано-Франковская область - 5426 случаев;

Кировоградская область - 714 случаев;

г. Киев - 9178 случаев;

Киевская область - 4058 случаев;

Львовская область - 10 572 случая;

Луганская область - 146 случаев;

Николаевская область - 682 случая;

Одесская область - 3904 случая;

Полтавская область - 489 случаев;

Ровенская область - 6638 случаев;

Сумская область - 636 случаев;

Тернопольская область - 3212 случаев;

Харьковская область - 4527 случаев;

Херсонская область - 255 случаев;

Хмельницкая область - 1286 случаев;

Черновицкая область - 6477 случаев;

Черкасская область - 975 случаев;

Черниговская область - 965 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, информирует Минздрав.

В Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по количеству обнаруженных случаев. 5 августа обнаружили 1 318 новых инфицированных, 4 августа - 1271.