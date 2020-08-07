Документальный фильм о Донбассе номинировали на премию "Эмми"

Документальный фильм "Отдаленный лай собак" о событиях на Донбассе датского режиссера Симона Леренга Вильмонта номинирован на премию "Эмми" 2020 в номинации "Выдающийся документальный фильм о современных событиях" (Outstanding Current Affairs Documentary).

Об этом сообщил ассистент режиссера ленты Азад Сафаров.

"У меня грандиозная новость для вас. Фильм об Украине номинирован на крутую и самую престижную в мире награду Emmy! Тот самый наш фильм "Отдаленный лай собак", о 10-летнем мальчике с Донбасса, который живет на линии фронта. Мы в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях" (Outstanding Current Affairs Documentary). Рядом с нами снова медиадинозавры - HBO, PBS, CNN, Netflix и т.д.", - написал Сафаров в Facebook.

Победителей премии объявят в США 20 и 21 сентября.

Лента производства Дании, Швеции и Финляндии об Украине датского режиссера Симона Леренга Вильмонта стала победителем премии Peabody Awards. Фильм рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге Афанасьеве, который живет у линии фронта на Донбассе. Картину снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год.