В “Киевхлебе” зарегистрировали вспышку COVID-19

В Киеве зафиксировали новые вспышки коронавирусной болезни COVID-19. В частности, на предприятии “Киевхлеб”. У нескольких десятков сотрудников пекарни обнаружили коронавирусную болезнь. Цех-пекарню закрыли на карантин.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“О том, как распространяется болезнь, и где в Киеве зафиксировали новые вспышки вируса. В частности, на предприятии “Киевхлеб” – сначала трое работников пекарни № 8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица – на самоизоляции.

Также в Соломенском районе заболел один из специалистов районного управления образования. На сегодня установили 62 человека, с которыми контактировал больной. У трех из них – подозрение на коронавирус.

Как сообщала KV , за минувшие сутки, 6 августа, в Киеве обнаружили 186 новых носителей COVID-19, в том числе у 11 детей. В то же время столичные власти отметили, что ситуация с распространением вируса ухудшается.

Отметим, за прошедшие сутки, 6 августа, в Украине выявлено 1 453 новых носителя коронавируса. На 9:00 пятницы, 7 августа, в Украине 78 261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1852 летальные, 43 055 пациентов выздоровели. Методом ПЦР в Украине проведено 1 135 051 тестирование. За сутки в Украине выздоровел 531 пациент.

Напомним, Киевская горгосадминистрация продлила действие карантина из-за коронавируса в столице с 31 июля до 31 августа.