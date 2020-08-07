В “Киевхлебе” зарегистрировали вспышку COVID-19
В Киеве зафиксировали новые вспышки коронавирусной болезни COVID-19. В частности, на предприятии “Киевхлеб”. У нескольких десятков сотрудников пекарни обнаружили коронавирусную болезнь. Цех-пекарню закрыли на карантин.
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“О том, как распространяется болезнь, и где в Киеве зафиксировали новые вспышки вируса. В частности, на предприятии “Киевхлеб” – сначала трое работников пекарни № 8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица – на самоизоляции.
Также в Соломенском районе заболел один из специалистов районного управления образования. На сегодня установили 62 человека, с которыми контактировал больной. У трех из них – подозрение на коронавирус.
Как сообщала
Отметим, за прошедшие сутки, 6 августа, в Украине выявлено 1 453 новых носителя коронавируса. На 9:00 пятницы, 7 августа, в Украине 78 261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1852 летальные, 43 055 пациентов выздоровели. Методом ПЦР в Украине проведено 1 135 051 тестирование. За сутки в Украине выздоровел 531 пациент.
Напомним, Киевская горгосадминистрация продлила действие карантина из-за коронавируса в столице с 31 июля до 31 августа.
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