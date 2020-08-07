21-летний сын Виктора Павлика умер от рака

Павел два года боролся с саркомой.

Сын украинского певца Виктора Павлика 21-летний Павел, несколько лет боровшийся с онкологическим заболеванием, умер.

Об этом сообщила мама Павла, бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева.

Фото: facebook.com/Лора Созаева

"Забрал Господь моего ангела!" - написала она в фейсбуке утром 7 августа.

Саркому, более известную как рак костей, у Павла Павлика диагностировали в 2018 году. Парень прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Летом 2020 года Павел отказался от лечения.

Павел Павлик учился в Академии Службы безопасности Украины, дважды участвовал в военном параде на День Независимости.