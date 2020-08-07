Во Львове мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан задержанному грозит от двух до шести лет.

Во Львове мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре
Фото: https://lv.npu.gov.ua/

Во Львове нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции во Львове.

На оперативную линию 102 поступило сообщение от сотрудника охраны одного из львовских спортивно-торгово-развлекательных центров. По словам заявителя, неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает взорвать гранату.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, спецназовцы, а также сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители выяснили, что 30-летний львовянин пытался пройти в помещение центра, однако охранники не пустили его, мотивируя тем, что он нетрезв. Тогда мужчина заявил, что у него с собой граната и, если его не пропустят внутрь, он ее подорвет. Гранаты или других взрывоопасных предметов полицейские у него не обнаружили.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 23 июля в 09:00 в Полтаве возле здания административного суда во время задержания сотрудниками полиции "угонщика" последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники сотрудника уголовного розыска.

После переговоров злоумышленник поменял заложника на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым отправился в предоставленном в соответствии с его требованиями, транспортном средстве "Богдан" в направлении выезда из города.

Полиция установила, что злоумышленник - местный житель Роман Скрыпник.

Террорист скрывался девять дней. Ночью

1 августа полиция нашла 32-летнего "полтавского террориста" и застрелила в заброшенном доме в селе Опошня на Полтавщине.

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