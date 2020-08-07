Во Франции неизвестный захватил заложников в банке

Преступник освободил нескольких заложников.

Во Франции неизвестный захватил заложников в банке
Фото: twitter.com mediaindiagroup

Во французском городе Гавр мужчина захватил отделение банка и заложников.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на французское радио France Info.

Полиция отмечает, что преступник освободил нескольких заложников. Сейчас в захваченном банковском отделении находятся трое заложников.

Французские СМИ со ссылкой на правоохранителей писали о пяти заложниках.

По данным полиции, сначала из отделения банка удалось сбежать 53-летнему мужчине, а затем нападающий отпустил еще трех заложников.

На место происшествия уже прибыли несколько автомобилей со спецназом.

Напомним, 4 августа в центре Киева гражданин Узбекистана Сухроб Каримов угрожал взрывом в отделении "Универсал-банка" внутри бизнес-центра "Леонардо". Во время спецоперации правоохранители задержали мужчину в помещении банка. Злоумышленнику объявлено подозрение по ч.1 ст. 158 (террористический акт) - угроза взрывом, который создает опасность для жизни людей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Под Киевом второй день продолжаются поиски сбежавшей рысиПод Киевом второй день продолжаются поиски сбежавшей рыси
В Николаевской области опекуны десять лет держали пенсионера на цепиВ Николаевской области опекуны десять лет держали пенсионера на цепи
Прыгнувший с метро в Днепр в Киеве парень приговорен судом к общественным работамПрыгнувший с метро в Днепр в Киеве парень приговорен судом к общественным работам
Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"
На круизном лайнере в Норвегии произошла вспышка коронавирусаНа круизном лайнере в Норвегии произошла вспышка коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала мужчину, угрожавшего взрывом в банке в Киеве (обновлено)СБУ задержала мужчину, угрожавшего взрывом в банке в Киеве (обновлено)
В центре Киева неизвестный угрожает взрывом в банке внутри бизнес-центра (обновлено)В центре Киева неизвестный угрожает взрывом в банке внутри бизнес-центра (обновлено)
В центре Киева мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывомВ центре Киева мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывом
Неизвестный ранил топором охранника синагоги в МариуполеНеизвестный ранил топором охранника синагоги в Мариуполе
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
В Киеве на Печерске неизвестный стрелял в студентовВ Киеве на Печерске неизвестный стрелял в студентов
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)
Во Франции рестораны и кафе откроют со 2 июняВо Франции рестораны и кафе откроют со 2 июня
Неизвестный напал на заместителя главврача Института рака в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости