Во Франции неизвестный захватил заложников в банке

Во французском городе Гавр мужчина захватил отделение банка и заложников.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на французское радио France Info.

Полиция отмечает, что преступник освободил нескольких заложников. Сейчас в захваченном банковском отделении находятся трое заложников.

Французские СМИ со ссылкой на правоохранителей писали о пяти заложниках.

По данным полиции, сначала из отделения банка удалось сбежать 53-летнему мужчине, а затем нападающий отпустил еще трех заложников.

На место происшествия уже прибыли несколько автомобилей со спецназом.