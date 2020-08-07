Во Франции неизвестный захватил заложников в банке
Преступник освободил нескольких заложников.
Во французском городе Гавр мужчина захватил отделение банка и заложников.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на французское радио France Info.
Полиция отмечает, что преступник освободил нескольких заложников. Сейчас в захваченном банковском отделении находятся трое заложников.
Французские СМИ со ссылкой на правоохранителей писали о пяти заложниках.
По данным полиции, сначала из отделения банка удалось сбежать 53-летнему мужчине, а затем нападающий отпустил еще трех заложников.
На место происшествия уже прибыли несколько автомобилей со спецназом.
Напомним, 4 августа в центре Киева гражданин Узбекистана Сухроб Каримов угрожал взрывом в отделении "Универсал-банка" внутри бизнес-центра "Леонардо". Во время спецоперации правоохранители задержали мужчину в помещении банка. Злоумышленнику объявлено подозрение по ч.1 ст. 158 (террористический акт) - угроза взрывом, который создает опасность для жизни людей.