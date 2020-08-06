На Киевщине три человека погибли при чистке канализационной ямы

Еще один человек госпитализирован.

На Киевщине три человека погибли при чистке канализационной ямы
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Фото: Facebook/Кличко - мер

В Киевской области поздно вечером 5 августа во время чистки канализационной ямы на территории частного дома парами газов отравились четыре человека. Трое погибли, один человек - в больнице.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"5 августа около 23 часов в с. Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома в результате отравления парами газов погибли три человека, и один человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, летом прошлого года в селе возле Ровно коммунальщик погиб из-за отравления испарениями из канализации. Двое его коллег были госпитализированы.

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