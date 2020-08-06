Столичные власти продлили карантин в Киеве до конца лета

Столичные власти продлили карантин в Киеве до конца лета

Киевская горгосадминистрация (КГГА) продлила действие карантина из-за коронавируса в столице с 31 июля до 31 августа.

Об этом KV стало известно из распоряжения КГГА № 1123 от 31 июля 2020 года.

“В пунктах 1, 2, 3 распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета  (Киевской городской государственной администрации) от 16 марта 2020 года № 444 “О некоторых мероприятиях для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 на территории Киева” слова и цифры “31 июля 2020 года” заменить словами и цифрами 31 августа 2020 года“, – сказано в сообщении.

Напомним, в конце июля в Киеве эпидситуация приближалась к оранжевой зоне в соответствии с зонированием, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа. Впрочем, в результате Киев был отнесен к зеленой зоне.

Фото: delo.ua


Александр Кравченко, КиевВласть

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