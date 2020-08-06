В лесополосе на Троещине полиция задержала женщину, пытавшуюся избавиться от останков мужчины (фото, видео)
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти киевлянина, фрагменты тела которого обнаружили в разных районах столицы. Сначала полицейские обнаружили конечности пострадавшего, которые женщина пыталась уничтожить в костре в лесополосе на Троещине. Впоследствии правоохранители нашли останки тела мужчины в квартире в Днепровском районе. С женщиной общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного убийства.
Об этом
В среду, 5 августа, во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела.
В дальнейшем полицейские установили личность мужчины и помещение, где обнаружили останки его тела. Потерпевший – житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире нашли другие части его же тела.
По словам соседей, погибший и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы.
Женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали.
Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения. Она последние несколько лет жила в столице. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых – из корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал.
Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.
По данному факту начато досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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Фото: Столичная полиция