В лесополосе на Троещине полиция задержала женщину, пытавшуюся избавиться от останков мужчины (фото, видео)

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти киевлянина, фрагменты тела которого обнаружили в разных районах столицы. Сначала полицейские обнаружили конечности пострадавшего, которые женщина пыталась уничтожить в костре в лесополосе на Троещине. Впоследствии правоохранители нашли останки тела мужчины в квартире в Днепровском районе. С женщиной общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного убийства.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

В среду, 5 августа, во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела.

В дальнейшем полицейские установили личность мужчины и помещение, где обнаружили останки его тела. Потерпевший – житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире нашли другие части его же тела.

По словам соседей, погибший и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы.

Женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали.

Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения. Она последние несколько лет жила в столице. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых – из корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал.

Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщала KV , в июле под Борисполем группа неизвестных расстреляла столичного бизнесмена Игоря Плекана, когда тот со своим сыном ехали на дачу в село Артемовка. Мужчина погиб, а 7-летнего сына нападавшие отпустили. Жена погибшего бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали регулярно.

Фото: Столичная полиция