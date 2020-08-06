На Закарпатье задержали вымогателей, которые шантажировали пострадавших пикантными видео с их участием

На Закарпатье полиция задержала группу вымогателей, которые шантажировали пострадавших распространением пикантных видео с их участием.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Работники оперативного подразделения полиции получили информацию, что в областном центре "работает" группа вымогателей, которые шантажируют местных жителей и вымогают у них деньги. Как оказалось, организовали схему незаконного заработка трое жителей Львовщины, а главным действующим лицом была 29-летняя женщина.

"За определенному плану, женщина знакомилась с мужчинами, соблазняла их, а когда дело доходило до интима, в разгаре процесса в помещение врывались сообщники девушки и начинали снимать все на камеру. После этого мужчина, которого поймали на горячем, получал предложение откупиться. В случае же отказа от компромиссного решения проблемы злоумышленники угрожали распространить видео среди родных жертвы или вообще публично, через социальные сети", - рассказали правоохранители.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Пострадавшему предлагали заплатить 2 тыс. долларов в качестве откупа.

Отмечается, что полицейские разработали схему операции по задержанию преступников и, при силовой поддержке роты полиции особого назначения, вчера, 5 августа, прекратили их преступную деятельность.

Вымогателям инкриминируют часть 2 статьи 189 Уголовного кодекса - вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Все трое фигурантов задержаны согласно ст. 208 УПК и помещены в изолятор временного содержания. За содеянное преступникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, в мае в киевском ресторане задержали членов группировки, которые требовали $20 тыс. у бизнесмена.