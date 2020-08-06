В центре Обухова водитель открыл стрельбу возле остановки общественного транспорта
Пострадала продавщица из киоска, которая выбежала на улицу.
В Киеве милиция задержала мужчину, который в городе Обухов (Киевская область) совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта, в результате чего была травмирована 20-летняя девушка - продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы.
У пострадавшей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Злоумышленника задержали в Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 33-летний местный житель. Во время задержания полиция у него изъяли пистолет "Форт-12", патроны, разрешительные документы.
Как выяснилось, конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Потом один из них во время движения автомобиля начал беспорядочную стрельбу в сторону авто своего оппонента.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Меру пресечения для него изберет суд.
Напомним, 30 июля на Херсонщине нетрезвый мужчина открыл огонь из охотничьей винтовки. В результате один человек был ранен.