В центре Обухова водитель открыл стрельбу возле остановки общественного транспорта

Пострадала продавщица из киоска, которая выбежала на улицу.

В центре Обухова водитель открыл стрельбу возле остановки общественного транспорта
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Киеве милиция задержала мужчину, который в городе Обухов (Киевская область) совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта, в результате чего была травмирована 20-летняя девушка - продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы.

У пострадавшей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленника задержали в Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 33-летний местный житель. Во время задержания полиция у него изъяли пистолет "Форт-12", патроны, разрешительные документы.

Как выяснилось, конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Потом один из них во время движения автомобиля начал беспорядочную стрельбу в сторону авто своего оппонента.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Меру пресечения для него изберет суд.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, 30 июля на Херсонщине нетрезвый мужчина открыл огонь из охотничьей винтовки. В результате один человек был ранен.

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