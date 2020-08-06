В Киеве за сутки обнаружили 150 новых случаев COVID-19

На сегодня в столице уже 8 812 подтвержденных случаев заболевания.

В Киеве за сутки обнаружили 150 новых случаев COVID-19
Фото: kyivcity.gov.ua

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 150 жителей столицы. Один человек умер.

Об этом сообщил на брифинге мэр Виталий Кличко.

"Еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 139 киевлян. На сегодня в столице уже 8 812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 29, Дарницком - 27, Соломенском районе - 23 случая.

Среди заболевших: 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет и пять девочек от пяти до 17 лет, а также 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет и трое мальчиков от четырех до 15 лет.

Заболели в том числе и шестеро медиков. В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 44 больных. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3 088 жителей Киева.

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью", - подчеркнул Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 318 новых случаев COVID-19.

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