В Полтаве на строительстве многоэтажки обрушились леса
В результате падения "платформы" пострадали четыре человека.
В среду, 5 августа, в Полтаве на ул. Пилипа Орлика произошел несчастный случай на стройке многоэтажки. Об этом сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".
По всей высоте упали строительные леса. Причины обвала пока не сообщаются.
По информации ресурса, рабочие уже завершали работу и убирали внизу. В это время на здании отклеился утеплитель и обвалил леса. Серьезно никто из рабочих не пострадал.
В результате падения строительной "платформы" пострадали четыре человека. На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Строительство многоэтажки проводит компания СНМК. Как отмечает издание, Полтавский городской совет с третьего раза дал разрешение на это строительство.
В компании СМНК-37 подтвердили, что никто из рабочих тяжелых травм не получил. Предприятие полностью берет на себя все расходы на лечение пострадавших и позаботится об их семьях в период лечения.
Напомним, 21 июня на Позняках в Киеви прогремел мощный взрыв в многоэтажке. Повреждены четыре этажа. Обломки разлетелись на более чем 200 метров. По меньшей мере один человек погиб, около 30 - пострадали. Жителей поврежденных и соседних домов эвакуировали из-за угрозы обвала.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что правоохранители рассматривают две версии причин взрыва - газ и взрывчатку.
Предварительной причиной назвали взрыв газовоздушной смеси.
Прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.