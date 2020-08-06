В Полтаве на строительстве многоэтажки обрушились леса

В результате падения "платформы" пострадали четыре человека.

В среду, 5 августа, в Полтаве на ул. Пилипа Орлика произошел несчастный случай на стройке многоэтажки. Об этом сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".

По всей высоте упали строительные леса. Причины обвала пока не сообщаются.

Фото: https://poltava.to/news/56768/

По информации ресурса, рабочие уже завершали работу и убирали внизу. В это время на здании отклеился утеплитель и обвалил леса. Серьезно никто из рабочих не пострадал.

Фото: https://poltava.to/news/56768/

В результате падения строительной "платформы" пострадали четыре человека. На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Строительство многоэтажки проводит компания СНМК. Как отмечает издание, Полтавский городской совет с третьего раза дал разрешение на это строительство.

В компании СМНК-37 подтвердили, что никто из рабочих тяжелых травм не получил. Предприятие полностью берет на себя все расходы на лечение пострадавших и позаботится об их семьях в период лечения.

Напомним, 21 июня на Позняках в Киеви прогремел мощный взрыв в многоэтажке. Повреждены четыре этажа. Обломки разлетелись на более чем 200 метров. По меньшей мере один человек погиб, около 30 - пострадали. Жителей поврежденных и соседних домов эвакуировали из-за угрозы обвала.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что правоохранители рассматривают две версии причин взрыва - газ и взрывчатку.

Предварительной причиной назвали взрыв газовоздушной смеси.

Прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.

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