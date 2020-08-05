Каждые 15 секунд в мире умирает один пациент с COVID-19 - Reuters

Всего в мире 18,6 млн заболели коронавирусом, умер 703 381 пациент, выздоровели почти 12 млн инфицированных.

Каждые 15 секунд в мире умирает один пациент с COVID-19 - Reuters
Фото: Укрінформ

Общее количество погибших от коронавируса в мире в среду, 5 августа, превысило 700 тысяч.

По подсчетам Reuters, основанным на данных за последние две недели, в среднем каждые 24 часа от COVID-19 умирает почти 5 900 человек. Это равно 247 людям в час или одному человеку каждые 15 секунд.

Возглавляют антирейтинг по количеству погибших США, Бразилия, Индия и Мексика.

За минувшие сутки в мире обнаружили более четверти миллиона новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные на Worldometers.

Всего в мире 18,6 млн больных коронавирусной болезнью. Больше всего зараженных зафиксировано в США, Бразилии, Индии, РоSSии и ЮАР.

За минувшие сутки в мире обнаружили 254 988 больных COVID-19, что значительно превышает предыдущий показатель - 199 917 за 3 августа.

За сутки умерли 6 298 больных коронавирусом, что почти на 2 тыс. больше, чем днем ранее. Выздоровели более чем на 30 тысяч человек больше - 231 813 против 203 806.

За все время пандемии в мире умер 703 381 пациент, выздоровели 11 909 511 инфицированных.

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