В Борисполе выявили три случая бешенства котов (видео)

В Борисполе выявили три случая бешенства котов (видео)

В Борисполе (Киевская обл.) выявили три случая бешенства котов, последний из которых зафиксирован на ул. Киевский Шлях, 39, где  бездомный кот укусил женщину, которая его подкармливала. Теперь укушенная получает прививки против бешенства.

Об этом KV стало известно из сюжета канала “Телеканал Борисполь”, который был размещен на сервисе YouTube 4 августа 2020 года.

Из сюжета следует, что в Борисполе (Киевская обл.) выявили три случая бешенства котов, а именно: в районе центрального рынка, на ул. Комарова и на ул. Киевский Шлях, 39, где кот укусил женщину, которая его подкармливала. Теперь она получает прививки против бешенства, а те, кто имел контакт с бешеным животным, находятся в зоне риска.

 “Может вирус проникать через кровь, по нервам и возникает заболевание бешенством у человека, которое не поддается никакому лечению”, – рассказал врач-эпидемиолог Анатолий Иванец (на фото).

По его словам, заболевание бешенством заканчивается “летальным исходом в 100% случаев”, а все, кто был укушен животными должны обратиться за помощью в ближайший травмпункт.

Как сообщала ранее KV, с 15 июля 2020 в Борисполе и селе Иванков введен карантин в связи с подтвержденным случаем бешенства кота. Факт инфицирования животного зафиксирован в Борисполе, но карантин распространяются в радиусе 10 км от эпицентра заражения.

Фото: скриншот видео


Игорь Константинов, КиевВласть

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