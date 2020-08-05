В ОАЭ вспыхнул масштабный пожар на продовольственном рынке

Сгорели несколько магазинов, информация о жертвах и причинах пожара пока не поступала.

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Аджман 5 августа вспыхнул масштабный пожар на рынке овощей и фруктов.

Группы гражданской обороны прибыли на место происшествия для тушения пожара в новой промышленной зоне города, пишет Gulf Today.

Густой черный дым от пожара виден даже в отдаленных от рынка районах.

Известно, что сгорели несколько магазинов. Информации о жертвах и пострадавших пока нет, также не оглашается информация о причинах возгорания.

Из-за пожара эвакуировали госпиталь, расположенный вблизи рынка, пишет The National.

Также отмечается, что рынок, где произошло возгорание, - иранский.

Сам рынок был закрыт несколько месяцев назад из-за мер по противодействию коронавирусу. Работники базаров по соседству сообщили, что огонь охватил площадь очень быстро.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошли два мощных взрыва. Взорвались 2700 тонн нитрата аммония, которые шесть лет хранились в порту без соблюдения мер безопасности.

По силе взрывы были эквивалентны землетрясению магнитудой 4,5 балла. Взрывная волна достигла Кипра, расположенного почти в 250 км к юго-западу от города.

По последним данным Красного Креста, жертвами серии взрывов стали 100 человек, еще 4000 пострадали.

Взрыв прогремел накануне приговора в судебном процессе над убийцами экс-премьера Рафика Харири в 2005 году.