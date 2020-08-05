Под Киевом второй день продолжаются поиски сбежавшей рыси

Под Киевом второй день продолжаются поиски сбежавшей рыси

В Киевской области продолжаются поиски рыси (каракала). Животное сбежало утром 4 августа из питомника в селе Чубинское Бориспольского района. В ГСЧС и полиции помогать в поисках отказались. 

Об этом KV стало известно из сообщения УНН. 

"Мы искали и в соседних домах, и на участках. В ГСЧС сказали, что этим не занимаются, в полицию обращались – позвонили на горячую линию, общались с Бориспольским райотделом – они дали номер телефона мобильных анекдотов. Мы больше не стали звонить", – сообщили в питомнике.

Как сообщала KV, на днях у метро “Демеевская” жители Киева заметили разгуливающим лося. В частности, животное было замечено в парке у фабрики “Рошен”. 

Фото: УНН


Сергей Албул, КиевВласть

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