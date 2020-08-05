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2020-08-05
Под Киевом второй день продолжаются поиски сбежавшей рыси
В Киевской области продолжаются поиски рыси (каракала). Животное сбежало утром 4 августа из питомника в селе Чубинское Бориспольского района. В ГСЧС и полиции помогать в поисках отказались.
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"Мы искали и в соседних домах, и на участках. В ГСЧС сказали, что этим не занимаются, в полицию обращались – позвонили на горячую линию, общались с Бориспольским райотделом – они дали номер телефона мобильных анекдотов. Мы больше не стали звонить", – сообщили в питомнике.
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Сергей Албул, КиевВласть