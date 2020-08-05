На Сумщине полиция задержала группу лиц по подозрению в совершении краж в поездах

Правоохранители зафиксировали около 100 фактов совершенных краж личного имущества и документов.

На Сумщине полиция задержала группу лиц по подозрению в совершении краж в поездах
Фото: npu.gov.ua

На Сумщине полиция задержала группу лиц по подозрению в совершении серии краж из поездов.

Об этом сообщается

на сайте Нацполиции.

"Сегодня, 5 августа, сотрудники Управления стратегических расследований в Сумской области ДСР НП Украины при силовой поддержке спецподразделения КОРД, совместно со следователями Главного управления полиции области, под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области задержали в момент совершения очередной кражи четырех конотопчан. Правоохранители задержали воров в пассажирском поезде на железнодорожной станции города Смела на Черкасщине", - говорится в сообщении.

"Злоумышленники легковым транспортом добирались до населенных пунктов других областей, через которые проходят маршруты железнодорожного транспортного сообщения, и через интернет или непосредственно на месте остановки поездов приобретали билеты. Затем, преимущественно ночью пересаживаясь в междугородные или межобластные поезда, во время движения с помощью соответствующего ключа проникали в купейные помещения и быстро опустошали чемоданы пассажиров. После этого возвращались в Конотоп, где сбывали имущество и распределяли полученные за него деньги", - сообщили в Нацполиции.

В результате проведения санкционированных обысков сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности группы к кражам, в частности - мобильные телефоны, планшеты, старинные монеты и т.д., а также похищенные у пассажиров документы.

Фото: npu.gov.ua

Кроме того, оперативники и следователи рядом с гаражом одного из фигурантов дела обнаружили насаждения конопли и изъяли 7 кустов.

Фото: npu.gov.ua

В настоящее время четверо участников группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им предварительно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины с последующей переквалификацией данного уголовного преступления по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная организованной группой). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в 2014 году в рамках реформы была расформирована транспортная милиция - и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и работать в поездах.

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