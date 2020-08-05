После попытки изнасилования в поезде "Мариуполь - Киев" уволили начальника поезда и всех проводников, - Криклий

Всех проводников и начальника поезда "Мариуполь - Киев ", в котором избили и пытались изнасиловать женщину, уволили.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"Уволили всех, включая начальника поезда и всех проводников, Которые были. Первое: продали билет неофициально, и это и бытовая коррупция, которая является одним из крупнейших бытовых вызовов в УЗ, потому что и на пригородных перевозках, и на ночных поездах есть. Это одно из позорных, но присутствующих явлений", - пояснил Криклий.

Он подчеркнул, что работники, обслуживавшие поезд, пытались замолчать попытку изнасилования и скрыть факт коррупции.

"На мой взгляд, это недопустимо, потому что задача - решать проблемы, чтобы они не повторялись, а не делать вид, что проблемы не было", - добавил Криклий.

Напомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 Киев-Мариуполь один из пассажиров напал на женщину с несовершеннолетним ребенком. Он сильно избил ее и пытался изнасиловать. Пострадавшая Анастасия Луговая описала ситуацию в своем посте в фейсбуке. Злоумышленника задержали. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса.

Кроме того, позже выяснилось, что злоумышленник якобы зашел в вагон "зайцем" и самовольно занял свободное купе.

После инцидента УЗ решила уволить пятерых работников поезда за халатность. Также провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению таких ситуаций в будущем и отметила, что проводникам позволят использовать газовые баллончики.

Глава правления УЗ Иван Юрик заявил, что необходимо возобновить сопровождение поездов сотрудниками Национальной полиции. Он пообещал поднять этот вопрос на совещании с представителями МВД .

В 2014 году в рамках реформы была расформирована транспортная милиция, и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и находится в поездах. В марте 2020 года в рамках пилотного проекта Национальная полиция начала сопровождение двух пассажирских поездов.