Взрыв в Бейруте: на складе взорвалась селитра

Государство Ливан переживает последствия одной из самых масштабных катастроф. Порт в Бейруте буквально сравнялся с землей, разрушены здания в радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва, погибли более 100 человек, 4000 получили ранения. Отголоски взрыва были слышны на остров Кипр, на расстоянии 250 км!

Стоит отметить, что в последнее время Ливан переживал тяжелейший экономический кризис. Пандемия коронавируса добила экономику государства почти полностью. При этом огромный порт в столице страны функционировал исправно, поддерживая на плаву не только город Бейрут, но и весь Ливан. 4 августа 2020 года стало роковым днем для всего государства. Порт в Бейруте взрывной волной буквально сравнялся с землей. Понятно, что работать данное предприятие не начнет еще очень долго. Основную нагрузку бывшего ливанского порта возьмет на себя Триполи.

Версий произошедшего сразу появилось несколько. Изначально прозвучало мнение, что мощнейший взрыв был устроен спецами из Израиля. Однако глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что его страна не имеет никакого отношения к взрыву в Ливане.

Позже добавилась догадка, что к разрушению порта в Бейруте могла приложить руку поддерживаемое Ираном военизированное движение «Хезболла». В пользу данного предположения играл также тот факт, что в пятницу 7 августа 2020 года трибунал ООН огласит вердикт четырем заочно обвиняемым в убийстве Рафика Харири (премьер-министр Ливана, погиб в 2005 году в результате мощного взрыва заминированного автомобиля). Но и «Хезболла» не взяла на себя ответственность за подрыв морского порта в Бейруте.

Свою версию случившейся катастрофы изложил Высший совет обороны Ливана. По данным проведенного расследования, в порту столицы Ливана взорвался склад, где хранилось 2750 тонн аммиачной селитры. Взрыв произошел по причине неосторожного обращения со взрывоопасным веществом.

Селитра была конфискована с судна Rhosus по решению суда Ливана еще в 2014 году. Владелец – уроженец Хабаровска (РФ) Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре.

С тех пор груз ожидал решения своей дальнейшей судьбы на складе №12. Временное хранение продолжалось до самого момента взрыва. В конце июля в складском помещении, где хранилась аммиачная селитра решили сделать ремонт и поменять замок на двери. Администрацию порта Бейрута обязали обеспечить охрану для склада, осмотреть все его двери и ликвидировать трещину в стене.

Детонация взрывоопасного вещества произошла после того, как во время работы сварочного аппарата произошло возгорании в помещении склада. В следующий момент произошел взрыв нитрита аммония в количестве 2750 тонн, что эквивалентно 1800 т тротила.

Отметим, что судно Rhosus с 2750 т селитры на борту направлялось под флагом Молдавии из грузинского порта Батуми в Мозамбик. Незапланированная остановка из-за неполадок оборудования была сделана в сентябре 2013 года. На судне находились восемь граждан Украины.

Ливанская инспекция запретила выход корабля из порта. Часть экипажа отпустили, оставили лишь четверых моряков, которым запретили сходить на землю. Среди оставшихся были трое украинцев и один россиянин. Путем совместных усилий МИД и организации «Ассоль» моряков удалось вызволить и отправить домой только спустя год.