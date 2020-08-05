У входа в метро "Лукьяновская" в Киеве нашли подозрительный предмет

Было остановлено движение троллейбусов.

У входа в метро "Лукьяновская" в Киеве нашли подозрительный предмет
Фото: metro.kiev.ua

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли неизвестный предмет, в связи с чем было остановлено движение троллейбусов.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

"Задерживается движение троллейбусов №28 на ст. м. "Лукьяновская" (вход со стороны ул. Ильенко) по причине нахождения подозрительного предмета у входа. На место вызвана полиция г. Киева и МВД", - сообщалось в телеграм-канале КП.

Впоследствии было сообщено, что движение восстановлено в 09:16, троллейбусы курсируют с отклонением от графика.

Пресс-служба столичного метро о закрытии станции "Лукьяновская" не сообщала.

Напомним, днем 20 июля неизвестный сообщил о минировании на территории столичного рынка "Минский". Взрывотехники нашли заложенную взрывчатку.

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