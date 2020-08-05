Суточная заболеваемость COVID-19 в Украине достигла рекордной отметки
Выявлено 1271 новых больных, 914 человек выздоровели, 24 - умерли.
За прошедшие сутки, 4 августа, в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 1271 человека. Зафиксированы 24 связанных с COVID-19 летальных исхода, 914 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 5 августа в Украине зарегистрировано 75 490 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 788 летальных, 41 527 человек выздоровели.
Таким образом, 4 августа показатель количества новых больных за сутки был больше, чем тех, кто выздоровел, - 1271 против 914.
Количество новых случаев заболевания 4 августа составило 1,7% от общего количества заболевших на 3 августа.
Количество активных больных к утру 5 августа составляет 32 175 человек, что на 1% больше по сравнению с предыдущими сутками.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировали во Львовской области (156) и в Киеве (150). В Харьковской области за сутки обнаружили 146 новых зараженных, в Ивано-Франковской области - 127, Одесской - 93.
Новые случаи коронавирусной болезни за прошлые сутки не зафиксированы лишь в Кировоградской области.
Антирекорд по количеству умерших от ковида зафиксирован в Одесской области. Там в течение суток зарегистрировано 5 связанных с коронавирусом летальных случаев. Четыре смерти от коронавируса 4 августа зафиксированы в Закарпатской области, по два летальных случая - во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Харьковской и Житомирской областях, по одному - в Киеве, в Киевской, Ровенской, Черновицкой и Тернопольской областях.
В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2880 случаев;
Волынская область - 4064 случая;
Днепропетровская область - 1474 случая;
Донецкая область - 926 случаев;
Житомирская область - 2009 случаев;
Закарпатская область - 5462 случая;
Запорожская область - 871 случай;
Ивано-Франковская область - 5168 случаев;
Кировоградская область - 711 случаев;
г. Киев - 8812 случаев;
Киевская область - 3942 случая;
Львовская область - 10 223 случая;
Луганская область - 135 случаев;
Николаевская область - 658 случаев;
Одесская область - 3638 случаев;
Полтавская область - 472 случая;
Ровенская область - 6442 случая;
Сумская область - 570 случаев;
Тернопольская область - 3149 случаев;
Харьковская область - 4239 случаев;
Херсонская область - 236 случаев;
Хмельницкая область - 1232 случая;
Черновицкая область - 6298 случаев;
Черкасская область - 959 случаев;
Черниговская область - 920 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 3 августа в Украине обнаружили 1061 новый случай COVID-19, умерли 26 человек.