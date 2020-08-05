Суточная заболеваемость COVID-19 в Украине достигла рекордной отметки

За прошедшие сутки, 4 августа, в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 1271 человека. Зафиксированы 24 связанных с COVID-19 летальных исхода, 914 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 5 августа в Украине зарегистрировано 75 490 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 788 летальных, 41 527 человек выздоровели.

Таким образом, 4 августа показатель количества новых больных за сутки был больше, чем тех, кто выздоровел, - 1271 против 914.

Количество новых случаев заболевания 4 августа составило 1,7% от общего количества заболевших на 3 августа.

Количество активных больных к утру 5 августа составляет 32 175 человек, что на 1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали во Львовской области (156) и в Киеве (150). В Харьковской области за сутки обнаружили 146 новых зараженных, в Ивано-Франковской области - 127, Одесской - 93.

Новые случаи коронавирусной болезни за прошлые сутки не зафиксированы лишь в Кировоградской области.

Антирекорд по количеству умерших от ковида зафиксирован в Одесской области. Там в течение суток зарегистрировано 5 связанных с коронавирусом летальных случаев. Четыре смерти от коронавируса 4 августа зафиксированы в Закарпатской области, по два летальных случая - во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Харьковской и Житомирской областях, по одному - в Киеве , в Киевской, Ровенской, Черновицкой и Тернопольской областях.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2880 случаев;

Волынская область - 4064 случая;

Днепропетровская область - 1474 случая;

Донецкая область - 926 случаев;

Житомирская область - 2009 случаев;

Закарпатская область - 5462 случая;

Запорожская область - 871 случай;

Ивано-Франковская область - 5168 случаев;

Кировоградская область - 711 случаев;

г. Киев - 8812 случаев;

Киевская область - 3942 случая;

Львовская область - 10 223 случая;

Луганская область - 135 случаев;

Николаевская область - 658 случаев;

Одесская область - 3638 случаев;

Полтавская область - 472 случая;

Ровенская область - 6442 случая;

Сумская область - 570 случаев;

Тернопольская область - 3149 случаев;

Харьковская область - 4239 случаев;

Херсонская область - 236 случаев;

Хмельницкая область - 1232 случая;

Черновицкая область - 6298 случаев;

Черкасская область - 959 случаев;

Черниговская область - 920 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 3 августа в Украине обнаружили 1061 новый случай COVID-19, умерли 26 человек.